Esplosione in fabbrica, chi sono le vittime: la straziante scoperta su Lorenzo – Due operai, entrambi trentenni e originari della città di Bologna, hanno perso la vita durante un turno di lavoro in fabbrica. Uno di loro è deceduto sul colpo, mentre l'altro è spirato poco dopo essere stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di giovani vite spezzate, la cui tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale.

Esplosione fabbrica Toyota - parla un amico di Fabio Tosi : “Avevo insistito perché fosse assunto qui” - Sono stato uno di quelli che ha insistito per prenderlo qui dentro quando cercava lavoro”. Il bilancio provvisorio è di un due morti, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e almeno tre feriti gravi. – così ricorda Fabio Tosi un amico e collega – Inutile dire che provo tanta rabbia e basta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per prestare soccorso. (Thesocialpost.it)

A Bologna rabbia per l’esplosione in fabbrica Toyota - Landini : “20 anni fa non c’erano così tanti morti” - . eri credo che si sia confermata l'assoluta inadeguatezza che c'è sul tema della salute e della sicurezza" ha dichiarato Maurizio Landini, segretario della Cgil, sottolineando l'urgenza di prendere provvedimenti riguardanti le condizioni di lavoro nelle fabbriche e nelle industrie italiane L'articolo. (Ildifforme.it)

Bologna - esplosione alla fabbrica Toyota : 2 morti e 11 feriti. Domani era in programma uno sciopero per la sicurezza sul lavoro - L'articolo Bologna, esplosione alla fabbrica Toyota: 2 morti e 11 feriti. Il grave incidente ha causato la morte di due persone, una all’interno dello stabilimento, l’altra dopo il trasporto in ospedale. Una ha detto ‘fuori tutti’ e siamo scappati via. Si tratta della Toyota Material Handling, una multinazionale che si occupa di movimentazione merci e si trova in Borgo Panigale. (Open.online)