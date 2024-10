Lettera43.it - Eni cede il 25 per cento di Enilive al fondo americano Kkr

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Eni e Kkr hanno firmato il contratto per l’ingresso delnel 25 perdel capitale sociale di, polo della mobilità green del Gruppo. Il corrispettivo complessivo convenuto è pari a 2,938 miliardi di euro, da corrispondere attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale inriservato a Kkr pari a 500 milioni di euro, e l’acquisto di azionida Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi di euro, corrispondente a una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di equity value per il 100 perdel capitale sociale di. L’accordo prevede altresì che, prima del completamento dell’operazione, Eni effettui un aumento di capitale pari a 500 milioni di euro per azzerare la posizione finanziaria netta.