Ilrestodelcarlino.it - Enfant prodige bolognesi: Luigi Magni e altri geni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – Tre anni fa si diffuse la notizia che il belga Laurent Simons si era laureato in Fisica a 11 anni. Una storia che ha fatto il giro del mondo, nonostante il record per ilo più precoce sia rimasto – con qualche polemica – all’americano Michael Kearney, classe 1984, che prese il sospirato alloro in Antropologia a dieci anni. Oggi, di Simons si sono perse le tracce, sui suoi social è solito postare iniziative culturali e benefiche, ma soprattutto pare divertirsi come dovrebbe fare un adolescente come lui. Non c’è dubbio, però, che gli, in tutti i campi, esercitino un fascino speciale sull’opinione pubblica. Nel corso dei secoli, sono stati diversi i giovanivissuti o approdati sotto le Due Torri.