Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di, 24Questa sera, giovedì 24, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervista la Segretaria del Pd Elly Schlein per ripercorrere i primi due anni del Governo Meloni e, insieme, le più urgenti questioni al vaglio della politica italiana. A seguire, il report sul razzismo delle forze dell’ordine pubblicato dal Consiglio d’Europa. Secondo l’Ecri, la polizia italiana – già nel mirino per la morte di un giovane di origini africane a Verona – sarebbe colpevole di “profilazione razziale”.