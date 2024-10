DP World Tour, Genesis Championship 2024: Paratore chiude 9° il primo giro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Renato Paratore chiude al nono posto il primo giro del Genesis Championship, ultimo atto della regular season del DP World Tour. Il romano ha terminato il suo percorso con 68 colpi (4), a due dalla vetta occupata dallo spagnolo Ivan Cantero, primo con 66 (-6). A tallonare Cantero, tutti secondi con 67 (-5), ben sette inseguitori. Tra questi i sudcoreani Byeong-Hun An e Hongtaek Kim, l’inglese Richard Mansell, il sudafricano Casey Jarvis, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo scozzese Scotti Jamieson. Diciannovesimo il secondo azzurro Edoardo Molinari con 69 (-3); poi in 29esima piazza con 70 (-2) Francesco Laporta e Lorenzo Scalise. Più distanti Filippo Celli, 43/o con 71 (-1), Guido Migliozzi, 61/o con 72 (par) e Andrea Pavan, 79/o con 73 (+1). DP World Tour, Genesis Championship 2024: Paratore chiude 9° il primo giro SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Renatoal nono posto ildel, ultimo atto della regular season del DP. Il romano ha terminato il suo percorso con 68 colpi (4), a due dalla vetta occupata dallo spagnolo Ivan Cantero,con 66 (-6). A tallonare Cantero, tutti secondi con 67 (-5), ben sette inseguitori. Tra questi i sudcoreani Byeong-Hun An e Hongtaek Kim, l’inglese Richard Mansell, il sudafricano Casey Jarvis, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo scozzese Scotti Jamieson. Diciannovesimo il secondo azzurro Edoardo Molinari con 69 (-3); poi in 29esima piazza con 70 (-2) Francesco Laporta e Lorenzo Scalise. Più distanti Filippo Celli, 43/o con 71 (-1), Guido Migliozzi, 61/o con 72 (par) e Andrea Pavan, 79/o con 73 (+1). DP9° ilSportFace.

