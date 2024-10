Lanazione.it - Documentario a regia femminile. Weekend insieme a "DocuDonna"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Provengono da Spagna, Italia, Paesi Bassi, Inghilterra e Stati Uniti le registe di talento che parteciperanno alla sesta edizione di, il Festival internazionale delin programma sabato e domenica a Massa Marittima alla Sala dell’Abbondanza, nuovo Cinema Goldoni. Ad apriresarà ilfuori concorso "Donna": Women in Revolt di Yvonne Scholten del 1980, giornalista olandese, ex corrispondente in Italia, che ritrae in modo impressionante 80 anni di resistenzain Italia. La direzione artistica del Festival è affidata a Cristina Berlini, affiancata da Letizia Papi. Otto le pellicole in concorso.