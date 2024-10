Dal 27 novembre al 5 aprile ad Arezzo, una ricca stagione di prosa e danza con 10 titoli e 16 appuntamenti al Teatro Petrarca (Di giovedì 24 ottobre 2024) La stagione 2024/2025 del Teatro Petrarca di Arezzo, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, vedrà protagonisti artisti di rilievo come Paolo Genovese, Monica Guerritore, Rocco Papaleo, Chiara Francini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra i titoli in programma, spiccano gli adattamenti di grandi opere letterarie: “Molto rumore per nulla” di Shakespeare (27 e 28 novembre), “Guerra e Pace” di Tolstoj con Pamela Villoresi (15 e 16 gennaio), e “L’ispettore generale” di Gogol con Rocco Papaleo (30 e 31 gennaio). Non mancheranno spettacoli originali come l’esordio alla regia teatrale di Paolo Genovese con “Perfetti sconosciuti” (26 e 27 febbraio) e lo show comico “Dove eravamo rimasti” con Lopez e Solenghi (6 e 7 dicembre). Lortica.it - Dal 27 novembre al 5 aprile ad Arezzo, una ricca stagione di prosa e danza con 10 titoli e 16 appuntamenti al Teatro Petrarca Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La2024/2025 deldi, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di, Fondazione Guido d’e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, vedrà protagonisti artisti di rilievo come Paolo Genovese, Monica Guerritore, Rocco Papaleo, Chiara Francini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra iin programma, spiccano gli adattamenti di grandi opere letterarie: “Molto rumore per nulla” di Shakespeare (27 e 28), “Guerra e Pace” di Tolstoj con Pamela Villoresi (15 e 16 gennaio), e “L’ispettore generale” di Gogol con Rocco Papaleo (30 e 31 gennaio). Non mancheranno spettacoli originali come l’esordio alla regia teatrale di Paolo Genovese con “Perfetti sconosciuti” (26 e 27 febbraio) e lo show comico “Dove eravamo rimasti” con Lopez e Solenghi (6 e 7 dicembre).

