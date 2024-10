Crisi climatica, rapporto Onu: “Scongiurare il disastro è ancora possibile ma il tempo sta scadendo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) È ancora tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere l’obiettivo di rimanere sotto un aumento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ma solo se ci sarà da subito una mobilitazione globale guidata dal G20 per ridurre tutte le emissioni di gas serra. Al momento, infatti, l’incremento è già a circa 1,2 gradi Celsius e l’aumento delle emissioni fino ai record attuali costringe ad alzare l’asticella. Le nazioni devono impegnarsi collettivamente a ridurre le emissioni annuali di gas serra del 42% (rispetto ai livelli del 2019) entro il 2030 e del 57% entro il 2035 nel prossimo ciclo di contributi determinati a livello nazionale (Ndc). Ossia i piani non vincolanti da presentare entro la Cop30 che si terrà nel 2025 in Brasile. Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, rapporto Onu: “Scongiurare il disastro è ancora possibile ma il tempo sta scadendo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ètecnicamente ed economicamenteraggiungere l’obiettivo di rimanere sotto un aumento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ma solo se ci sarà da subito una mobilitazione globale guidata dal G20 per ridurre tutte le emissioni di gas serra. Al momento, infatti, l’incremento è già a circa 1,2 gradi Celsius e l’aumento delle emissioni fino ai record attuali costringe ad alzare l’asticella. Le nazioni devono impegnarsi collettivamente a ridurre le emissioni annuali di gas serra del 42% (rispetto ai livelli del 2019) entro il 2030 e del 57% entro il 2035 nel prossimo ciclo di contributi determinati a livello nazionale (Ndc). Ossia i piani non vincolanti da presentare entro la Cop30 che si terrà nel 2025 in Brasile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre la “ruspa” e il pregiudizio anti rom: superare i campi ora è possibile - Il report del Consiglio d’Europa accusa la polizia di «profilazione razziale», mentre il ddl Sicurezza amplifica lo stigma verso rom e sinti. Da anni l’Italia è il “paese dei ghetti”, ma forse qualcos ... (editorialedomani.it)

Lavoro, la parità di occupazione tra uomini e donne è ancora un miraggio Puglia e Campania maglia nera in Europa - Puglia e Campania vestono la maglia nera in Europa per divario occupazionale di genere, cioè per numero di lavoratori uomini che supera quello delle lavoratrici donne nella ... (ilmessaggero.it)

Emergenza Maltempo: Alluvione a Bologna, Fiumi in piena ed Esondazioni da Nord a Sud, è ancora allerta meteo - AGGIORNAMENTO ORE 23:30 Dopo il Ravone a Bologna, è esondato il Savena a Ponticella di San Lazzaro. La situazione è particolarmente critica su tutta la provincia. Allagamenti su quasi tutto il territo ... (ilmeteo.it)

Meteo - Inizio settimana tra anticiclone e vortice ancora attivo al Sud, poi possibile perturbazione atlantica - Il minimo ciclonico si annida sulla Tunisia. Il vortice di bassa pressione che sta determinando forti condizioni di maltempo sull'Italia avrà ancora una storia sul nostro Paese nella giornata di domen ... (3bmeteo.com)

Meteo, weekend di maltempo: ancora molte piogge in arrivo - Weekend bagnato in Italia con il passaggio di una forte e intensa perturbazione da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo ... (meteo.it)