Cosa pensa la Cina dell'intesa militare tra Russia e Corea del Nord (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli Stati Uniti trattano pubblicamente l'evoluzione dei rapporti tra Russia e Corea del Nord su due distinti livelli: da una parte quello tattico, concentrato sul supporto militare immediato e operativo, e dall'altra la dimensione strategica, che sposta il focus non tanto sulla Russia, ma piuttosto su come la Cina stia percependo e valutando questo sviluppo. In questo contesto, il vero interrogativo riguarda infatti il coinvolgimento cinese e la sua interpretazione di un'operazione che rischia di ridefinire gli equilibri geopolitici della regione e di mandare un messaggio chiaro rispetto alle volontà operative di quello che Andrea Kendall-Taylor e Richard Fontaine, in un saggio per Foreign Affairs, definiscono "new axis of upheaval".

