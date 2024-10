Conte in Liguria: la campagna elettorale per Orlando si trasforma nella resa dei conti con Grillo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe Conte, l’avvocato di Apulia, è arrivato in Liguria, terra di Beppe Grillo, il fondatore. Dovrebbe essere il giorno della riscossa del M5s che a Genova e dintorni pochi mes Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Conte in Liguria: la campagna elettorale per Orlando si trasforma nella resa dei conti con Grillo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe, l’avvocato di Apulia, è arrivato in, terra di Beppe, il fondatore. Dovrebbe essere il giorno della riscossa del M5s che a Genova e dintorni pochi mesnuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte “licenzia” Grillo, salta la consulenza: i parlamentari ora sperano nel terzo mandato - In un’anticipazione del libro di Vespa, l’ex premier annuncia che non rinnoverà il contratto del garante. Deputati e senatori sono con lui. Il fondatore resta in silenzio, alle elezioni in Liguria il ... (editorialedomani.it)

Domani dalle 17.30 Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni al Politeama per Orlando - Elezioni regionali in Liguria. Domani dalle 17.30 Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni al Politeama Genovese per Orlando ... (ligurianotizie.it)

Migranti per strada, precarietà e ospedali. L’affondo di Conte da Ventimiglia - ll leader M5S: “800 milioni per l’hotspot in Albania? Venite a vedere qui”. A Sanremo visita l’Emporio solidale ... (ilsecoloxix.it)

Movimento Cinque Stelle, Conte-Grillo, è finita: il leader "taglia" il contratto al garante perché "fa sabotaggio" - Insolito lo strumento scelto per l'annuncio del "licenziamento": le anticipazioni del libro di Bruno Vespa, "molto movimentista", si ironizza negli ambienti più vicini al fondatore pentastellato. Ma n ... (rtl.it)

Regionali: maltempo, centrosinistra sposta comizio di chiusura al Genovese - Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Maraio e in collegamento Calenda e Bonetti rinunciano a Piazza Matteotti per le previsioni di pioggia ... (telenord.it)