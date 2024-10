Amica.it - Con la vendita di Off-White è arrivata la fine dello streetwear?

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Loè morto: quante volte lo abbiamo sentito dire in questi anni? Adesso, però, sembra una possibilità reale. Nelle ultime stagioni, le sfilate hanno segnato il ritorno di giacche, completi e capispalla per lui e per lei. E prediletto una moda più formale, più conservatrice, più adulta, in un certo senso. Anche per strada, le sneakers non sono più onnipresenti: mocassini, slingback e ballerine si stanno riprendendo un posto da protagonisti.