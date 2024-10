Claudia Pandolfi è la mamma di Andrea Spezzacatena al cinema | Il silenzio uccide

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Come dice Teresa Manes, è stato iladre. Serve educazione alla fragilità”. Così all’Adnkronosche torna alnei panni di Teresa, ladi, che nel 2012 si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo e cyberbullismo. La sua storia prende vita sul grande schermo ne ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ – come il nome della pagina Facebook attraverso cui i bulli scrivevano insulti omofobi e minacce contro– presentato oggi ad Alice nella Città (sezione autonoma e parallela alla Festa del) e dal 7 novembre nelle sale con Eagle Pictures. “Da donna, dae da essere umano mettermi nei panni di Teresa Manes è stato impossibile dal punto di vista emotivo”, racconta, che quando ha “incontrato Teresa pensavo di trovarmi davanti una donna in crisi. E invece no.