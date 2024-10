Circumvesuviana, pendolari odissea infinita: «Bus? No, carri bestiame» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo un?estate di totale stallo, la linea ferroviaria della Circumvesuviana, che da Baiano, nell?avellinese, porta a Napoli passando per Nola, ha ripreso a funzionare, ma i pendolari Ilmattino.it - Circumvesuviana, pendolari odissea infinita: «Bus? No, carri bestiame» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo un?estate di totale stallo, la linea ferroviaria della, che da Baiano, nell?avellinese, porta a Napoli passando per Nola, ha ripreso a funzionare, ma i

Eav ai pendolari : “In arrivo nuovi treni per la Circumvesuviana” - "In attesa dell'arrivo dei nuovi treni e degli investimenti infrastrutturali, sono state adottate tutte le misure possibili per assicurare la continuità del servizio, nel rispetto degli standard di sicurezza in questo periodo transitorio". È la ... (Napolitoday.it)