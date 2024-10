Champions League, l’Inter arranca ma salva la partita al 93esimo (Di giovedì 24 ottobre 2024) l’Inter ha strappato una vittoria sofferta contro lo Young Boys nella terza giornata di Champions League, grazie a un gol di Marcus Thuram negli ultimi minuti di recupero. La squadra di Simone Inzaghi ha faticato a trovare ritmo e precisione, complici i numerosi cambi e il terreno in erba sintetica, ma è riuscita comunque a portare a casa tre punti fondamentali per continuare la corsa verso gli ottavi di finale. Il match è stato caratterizzato da diverse occasioni mancate, tra cui un rigore fallito da Marko Arnautovic al 49?, il cui errore è stato seguito da una serie di sprechi sotto porta da parte dei nerazzurri. Lo Young Boys, spinto dal pubblico di casa, ha creato pericoli, colpendo anche un palo con un tiro di Monteiro. Thesocialpost.it - Champions League, l’Inter arranca ma salva la partita al 93esimo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha strappato una vittoria sofferta contro lo Young Boys nella terza giornata di, grazie a un gol di Marcus Thuram negli ultimi minuti di recupero. La squadra di Simone Inzaghi ha faticato a trovare ritmo e precisione, complici i numerosi cambi e il terreno in erba sintetica, ma è riuscita comunque a portare a casa tre punti fondamentali per continuare la corsa verso gli ottavi di finale. Il match è stato caratterizzato da diverse occasioni mancate, tra cui un rigore fallito da Marko Arnautovic al 49?, il cui errore è stato seguito da una serie di sprechi sotto porta da parte dei nerazzurri. Lo Young Boys, spinto dal pubblico di casa, ha creato pericoli, colpendo anche un palo con un tiro di Monteiro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League - risultati e classifica di oggi : due top a valanga! - Per il resto, super vittoria del Barcellona in casa contro il Bayern Monaco per 4-1. CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI – 3ª GIORNATA Atalanta-Celtic 0-0 Brest-Bayer Leverkusen 1-1 24? Wirtz, 39? Lees-Melou Atletico Madrid-Lille 1-3 9? Julian Alvarez, 61? Zhegrova, 74 e 89? David Barcellona-Bayern Monaco 4-1 1? 45 e 56? Raphinha, 18? Kane, 36? Lewandowski Benfica-Feyenoord 1-3 12? Ueda, 33? e 92? Milambo, 66? Akturkoglu (B), Man City-Sparta Praga 5-0 3? Foden, 58? e 68? Haaland, 64? Stones, 88? Nunes Lipsia-Liverpool 0-1 27? Nunez Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2 49? Kulenovic, 84? Petkovic CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Aston Villa 9 Liverpool 9 Manchester City 7 Brest 7 Monaco 7 Bayer Leverkusen 7Inter 7Sporting CP 7 Arsenal 7 Barcellona 6 Borussia Dortmund 6 Real Madrid 6 Benfica 6 Juventus 6 Lille 6 Feyenoord 6 Atalanta 5 Stoccarda 4 PSG 4 Celtic 4 Sparta Praga 4 Dinamo Zagabria 4 Bayern Monaco 3 Girona 3 Milan 3 Club Brugge 3 Atlético Madrid 3 PSV Eindhoven 2 Bologna 1 Shakhtar Donetsk 1 RB Lipsia 0 Sturm Graz 0 Stella Rossa 0 Red Bull Salisburgo 0 Slovan Bratislava 0 Young Boys 0 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Champions League, risultati e classifica di oggi: due top a valanga!) © Inter-News. (Inter-news.it)

Champions League, Thuram regala il successo all’Inter sullo Young Boys. Il Celtic frena l’Atalanta, il Barcellona manda il Bayern ko - Definitivamente agli archivi la terza giornata della nuova Champions League. Dopo il Milan, esulta anche l'altra squadra di Milano, l'Inter: l'undici di ... (oasport.it)

Inzaghi: “Con questo campo c’erano rischi, abbiamo perso un giocatore importante” - Simone Inzaghi commenta il match e ammette che, probabilmente, il campo sintetico ha influito sull'infortunio di Augusto. Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 00:20) ... (informazione.it)

I capocannonieri della Champions League: Kane davanti a tutti con cinque gol - Harry Kane rimane il capocannoniere assoluto dopo il suo quinto gol nella fase campionato alla terza giornata. (it.uefa.com)