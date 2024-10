Calciomercato Juventus, Vlahovic non basta: occhi puntati su un nome importante (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una delle questioni che restano più calde in assoluto riguarda il comparto offensivo della Juventus. Dusan Vlahovic è forte, ma forse non abbastanza per quello che costa. Inoltre, lì davanti, l’unico sostituto di ruolo è Milik ed è chiaro che questo non può davvero bastare. Per questa ragione si sta lavorando in maniera super-importante per capire quello che potrebbe succedere sul fronte legato al mercato, rispetto all’attacco. E qualche novità, arriva. occhi puntati su Zirkzee. Torna caldo il nome di Joshua Zirkzee: l’olandese era stato un sogno nel mercato estivo (in seconda fila dietro il Milan) prima che scegliesse di lasciar Bologna per vestire la maglia del Manchester United. Ma in Premier League sta faticando, Ten Hag lo ha messo in campo poco (398 minuti giocati) e ha segnato un solo gol sin qui (all’esordio contro il Fulham il 16 agosto). Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, Vlahovic non basta: occhi puntati su un nome importante Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una delle questioni che restano più calde in assoluto riguarda il comparto offensivo della. Dusanè forte, ma forse non abnza per quello che costa. Inoltre, lì davanti, l’unico sostituto di ruolo è Milik ed è chiaro che questo non può davverore. Per questa ragione si sta lavorando in maniera super-per capire quello che potrebbe succedere sul fronte legato al mercato, rispetto all’attacco. E qualche novità, arriva.su Zirkzee. Torna caldo ildi Joshua Zirkzee: l’olandese era stato un sogno nel mercato estivo (in seconda fila dietro il Milan) prima che scegliesse di lasciar Bologna per vestire la maglia del Manchester United. Ma in Premier League sta faticando, Ten Hag lo ha messo in campo poco (398 minuti giocati) e ha segnato un solo gol sin qui (all’esordio contro il Fulham il 16 agosto).

