Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: tutti i nomi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le statistiche, con undici reti segnate nelle prime otto giornate di campionato, lo confermano: il punto debole della Juventus, in questo segmento iniziale di stagione, è l'attacco. I bianconeri, in ben tre partite (quattro se si aggiunge quella di Champions contro lo Stoccarda), non hanno Europa.today.it - Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: tutti i nomi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le statistiche, con undici reti segnate nelle prime otto giornate di campionato, lo confermano: il punto debole della, in questo segmento iniziale di stagione, è l'attacco. I bianconeri, in ben tre partite (quattro se si aggiunge quella di Champions contro lo Stoccarda), non hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve, Motta corre ai ripari: Yildiz trequartista per la svolta contro l'Inter? - Dopo la sconfitta di Champions, testa al match di San Siro: rientrano Gatti e Cambiaso, Vlahovic troppo solo davanti: il turco potrebbe dargli una mano ... (gazzetta.it)

Pagina 2 | “Motta una garanzia assoluta. La Juventus? Se devo essere sincero…” - Damiani ha quindi proseguito il suo intervento con una riflessione sul Milan: "Se la società crede davvero in Fonseca non lo deve mandare via. Se qualche giocatore poi fa di testa sua è giusto metterl ... (tuttosport.com)

Cambiaso: "Senza l'infortunio al ginocchio non sarei arrivato fino a qui" - L'azzurro racconta uno dei momenti piu difficili della carriera e di come e riuscito a recuperare le forze per arrivare al debutto e al gol con l'Italia ... (sportmediaset.mediaset.it)