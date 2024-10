Briciole: un monologo di Donatella Del Duca per la nuova stagione di “Petali di teatro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si parte il 26 e 27 ottobre con la nuova stagione di “Petali di teatro”, progetto artistico che vede unite le attrici Margherita D'Onofrio e Donatella Del Duca in un percorso di riflessione e confronto attraverso le parole. Appuntamenti ricchi di emozioni, tre spettacoli intensi in cui viene Ilpescara.it - Briciole: un monologo di Donatella Del Duca per la nuova stagione di “Petali di teatro” Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si parte il 26 e 27 ottobre con ladi “di”, progetto artistico che vede unite le attrici Margherita D'Onofrio eDelin un percorso di riflessione e confronto attraverso le parole. Appuntamenti ricchi di emozioni, tre spettacoli intensi in cui viene

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta della Vandelli con ’La fiaba del Monte Tambura’ - Adulti e bambini affascinati dalla storia della via Vandelli raccontata dalla principessa Maria Teresa Cybo Malaspina a Massa. Un progetto educativo per valorizzare il territorio e sensibilizzare sull ... (lanazione.it)

A Nervi si “mugugna” per la viabilità, ma qui Bucci gioca in casa - Molte le proteste per i cantieri del rifacimento di via Oberdan, qualcuno lamenta la perdita di clienti per il traffico. Al sindaco candidato residenti e ... (genova.repubblica.it)