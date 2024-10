Terzotemponapoli.com - Boni: ”Inter e Napoli le favorite di questa stagione. Fiducioso nel Milan, alla Juventus manca …”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Loris: ”ledinella solidità di chi può competere per lo Scudetto” L’ex giocatore Lorisha concesso una lungavistatestata sportiva News.Superscommesse.it Tante le considerazioni in merito ai club che hanno contraddistinto il proprio trascorso da calciatore, tra cui Roma, Sampdoria, Pescara e Novara.ricorda l’amico Gianluca Vialli, poi si esprime anche sulledidi Serie A. Secondo Loris, chi è la vera favorita per lo Scudetto di? “Avendo vistoprima parte di campionato, sento di proporre due nomi per lo Scudetto:. () L’, come ho già ribadito più volte da inizio, resta la più completa. Ha qualità tecnica superiore ed esperienza nell’affrontare i momenti più critici.