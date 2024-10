Agi.it - Bologna-Milan si giocherà in campo neutro o a porte chiuse

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Dopo l'ordinanza del sindaco diche ha disposto il rinvio didi sabato alle 18 a causa del maltempo, la Lega sta esplorando ipotesi alternative per poter evitare lo slittamento ad altra data che creerebbe ulteriori problemi a un calendario già strapieno di impegni. Domani mattina il Prefetto incontrerà il sindaco di, Matteo Lepore, per cercare di farlo tornare sui suoi passi oppure esplorare altre strade. Se giocare al Dall'Ara con lo stadio pieno creerebbe criticità per ordine pubblico e viabilità, ci sono tre ipotesi alternative. Improbabile la prima, uno 0-3 a tavolino per ilgiustificabile con l'inagibilità del Dall'Ara che, attualmente, risulta agibile.