Bologna-Milan, ora è ufficiale: il match è stato rinviato. Le ultime (Di giovedì 24 ottobre 2024) La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: Bologna-Milan è stata rinviata dopo le voci degli ultimi minuti sul possibile spostamento Pianetamilan.it - Bologna-Milan, ora è ufficiale: il match è stato rinviato. Le ultime Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La notizia era nell'aria, ma ora èè stata rinviata dopo le voci degli ultimi minuti sul possibile spostamento

Bologna-Milan rinviata: ecco quando potrebbe essere recuperata - Bologna-Milan, sfida valevole per la nona giornata di Serie A e prevista per le 18 di sabato 26 ottobre, è rinviata a data da destinarsi. Lo ha stabilito la Lega. (calciomercato.com)

Bologna-Milan rinviata per maltempo, Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli: devono scontare una giornata di squalifica - A causa del maltempo che sta piegando il capoluogo dell’Emilia-Romagna è stata rinviata Bologna-Milan, anticipo della nona giornata di sabato 26 ottobre (ore 18). Il problema, oltre ... (ilgazzettino.it)

Bologna-Milan a rischio rinvio: ecco la decisione ufficiale - Bologna-Milan rinviata, ora è ufficiale. Le motivazioni e le ultime in merito alla gara che avrebbe avuto luogo sabato al Dall’Ara. Le nuove consapevolezze trovate dal Milan sono attese da nuovi risco ... (notiziemilan.it)

Rinvio Bologna-Milan costa caro a Fonseca: col Napoli out Theo Hernandez e Reijnders - Fonseca in Bologna-Milan avrebbe dovuto rinunciare ai due calciatori per squalifica sabato ma ora lo stop si sposta alla gara con gli azzurri ... (fcinter1908.it)

Unico dubbio per Fonseca: un solo ballottaggio per Bologna - Paulo Fonseca ha un solo dubbio di formazione per Bologna-Milan, match in programma sabato. Tutti i dettagli ... (milanlive.it)