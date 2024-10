Gaeta.it - Blitz delle forze dell’ordine contro il gioco illegale a Napoli: sequestrate video-slot e scommesse abusive

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Guardia di Finanza di, in collaborazione con l’AgenziaDogane e dei Monopoli, ha condotto un’importante operazioneil, che ha portato al sequestro di 30e di un centroabusivo, oltre a 5.000 euro in contanti. Questo intervento si inserisce all’interno di un più ampio piano dillo per garantire la legalità e la sicurezza nel settore del. L’operazione ha visto nel mirino attività illecite che sono state scoperte grazie alli mirati e coordinati, mettendo in luce le problematiche legate a questo fenomeno sempre più diffuso. Sequestro die smantellamento di un centroNel corso dell’operazione, i membri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e i funzionari dall’ADM hanno effettuatolli serrati in diverse zone di