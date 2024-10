Belve riparte con un ospite bomba: ci sarà Andrea Giambruno (ecco quando) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da martedì 19 novembre riparte Belve e tra gli ospiti ci sarà l’ex di Giorgia Meloni Andrea Giambruno: di cosa parlerà? La notizia ha già fatto il giro del web e ora è ufficiale: Andrea Giambruno, l’ex compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà uno degli ospiti della prima puntata di “Belve”, il popolare format di interviste condotto da Francesca Fagnani. Il giornalista si troverà ad affrontare le domande incisive della conduttrice martedì 19 novembre, in prima serata su Rai2. La conferma arriva direttamente dal sito Dagospia, che anticipa alcuni dei temi caldi che verranno trattati durante l’intervista. Andrea Giambruno si toglierà qualche sassolino dalla scarpa? – Screenshot Striscia la notizia – notizie.comIl passato anno per Andrea Giambruno è stato segnato da diverse vicende personali e professionali che hanno attirato l’attenzione dei media. Notizie.com - Belve riparte con un ospite bomba: ci sarà Andrea Giambruno (ecco quando) Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da martedì 19 novembree tra gli ospiti cil’ex di Giorgia Meloni: di cosa parlerà? La notizia ha già fatto il giro del web e ora è ufficiale:, l’ex compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni,uno degli ospiti della prima puntata di “”, il popolare format di interviste condotto da Francesca Fagnani. Il giornalista si troverà ad affrontare le domande incisive della conduttrice martedì 19 novembre, in prima serata su Rai2. La conferma arriva direttamente dal sito Dagospia, che anticipa alcuni dei temi caldi che verranno trattati durante l’intervista.si toglierà qualche sassolino dalla scarpa? – Screenshot Striscia la notizia – notizie.comIl passato anno perè stato segnato da diverse vicende personali e professionali che hanno attirato l’attenzione dei media.

