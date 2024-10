Angelina Mango, cos’ha davvero; parla l’esperto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelina Mango è l’ultima di una lunga lista di cantanti che hanno dovuto prendersi una pausa a causa di problemi vocali. L’uso eccessivo della voce o un suo utilizzo scorretto possono portare a quella che gli esperti chiamano disfonia, una malattia professionale comune a chi utilizza intensamente il proprio apparato vocale, come i cantanti e gli insegnanti. A spiegarlo è Stefano Di Girolamo, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Tor Vergata di Roma. Secondo Di Girolamo, la disfonia si divide in due categorie: il “surmenage“, causato da un eccessivo utilizzo della voce, e il “malmenage“, che deriva da un uso scorretto del sistema vocale. Tra i fattori di rischio meno considerati, ma che può avere un forte impatto, c’è anche il reflusso gastroesofageo. Thesocialpost.it - Angelina Mango, cos’ha davvero; parla l’esperto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è l’ultima di una lunga lista di cantanti che hanno dovuto prendersi una pausa a causa di problemi vocali. L’uso eccessivo della voce o un suo utilizzo scorretto possono portare a quella che gli esperti chiamano disfonia, una malattia professionale comune a chi utilizza intensamente il proprio apparato vocale, come i cantanti e gli insegnanti. A spiegarlo è Stefano Di Girolamo, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Tor Vergata di Roma. Secondo Di Girolamo, la disfonia si divide in due categorie: il “surmenage“, causato da un eccessivo utilizzo della voce, e il “malmenage“, che deriva da un uso scorretto del sistema vocale. Tra i fattori di rischio meno considerati, ma che può avere un forte impatto, c’è anche il reflusso gastroesofageo.

