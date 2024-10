Alessandra Amoroso ed Emma cantano Pezzo di Cuore dopo tre anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sono ritrovate per un'occasione speciale e hanno duettato sulle note di Pezzo di Cuore dopo anni L'articolo Alessandra Amoroso ed Emma cantano Pezzo di Cuore dopo tre anni proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Alessandra Amoroso ed Emma cantano Pezzo di Cuore dopo tre anni Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)edMarrone si sono ritrovate per un'occasione speciale e hanno duettato sulle note didiL'articoloedditreproviene da Novella 2000.

