A Monza arriva la telecamera super tecnologica per "pizzicare" chi abbandona i rifiuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Monza la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti si combatte a suon di super tecnologia. Nei giorni scorsi in via dell’Offelera, una delle strade “preferite” dagli incivili per abbandonare i rifiuti, è stata installata una telecamera. Un dispositivo tecnologico di ultima generazione già Monzatoday.it - A Monza arriva la telecamera super tecnologica per "pizzicare" chi abbandona i rifiuti Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ala battaglia contro l’abbandono deisi combatte a suon ditecnologia. Nei giorni scorsi in via dell’Offelera, una delle strade “preferite” dagli incivili perre i, è stata installata una. Un dispositivo tecnologico di ultima generazione già

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nella via di Monza tra rifiuti - bivacchi e droga : l'allarme lanciato dai cittadini - A prima vista, con il grande ammasso di rifiuti sparsi per terra, non verrebbe nemmeno da pensare che si tratti di una via a pochi passi dal centro storico. Si parla di via Gramsci, dove da diversi giorni i residenti lamentano la presenza e il mancato ritiro dell'immondizia. A segnalarlo... (Monzatoday.it)

Nuove piante - biocarburanti e riciclo dei rifiuti : l'autodromo di Monza è davvero "green" - . La piantumazione di nuovi alberi, l'utilizzo di energie rinnovabili e un incremento piuttosto significativo nel riciclo dei rifiuti. . L'autodromo di Monza è devvero "green" e la conferma arriva dalla Federazione Internazionale dell'Automobile che ha assegnato al tempio della velocità nazionale. (Monzatoday.it)

Divani - materassi - immondizia : a Monza l'abbandono dei rifiuti non ha fine - Le segnalazioni sono quotidiane: alla nostra redazione, sui social, ma anche al sindaco. A Monza l’abbonandono dei rifiuti, con la creazione di mini (ma anche maxi) discariche abusive in giro per la città ormai è diventata un’emergenza. La città di Teodolinda sta diventando il luogo preferito... (Monzatoday.it)