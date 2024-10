Visite gratuite dell’udito. Ecco dove (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al via da venerdì un ciclo di Visite gratuite dell’udito nelle farmacie di Pisa, San Giuliano Terme, Campo e Arena Metato. Le giornate sono dedicate alla prevenzione di questi disturbi e sono proposte a chiunque stia sperimentando sintomi come difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma. La visita in farmacia consiste in un’analisi di circa 20 minuti volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia ad alta risoluzione. Questi gli appuntamenti: si parte venerdì con una giornata di screening nella Farmacia San Martino a San Giuliano Terme, in orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 (tel. Lanazione.it - Visite gratuite dell’udito. Ecco dove Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al via da venerdì un ciclo dinelle farmacie di Pisa, San Giuliano Terme, Campo e Arena Metato. Le giornate sono dedicate alla prevenzione di questi disturbi e sono proposte a chiunque stia sperimentando sintomi come difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma. La visita in farmacia consiste in un’analisi di circa 20 minuti volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia ad alta risoluzione. Questi gli appuntamenti: si parte venerdì con una giornata di screening nella Farmacia San Martino a San Giuliano Terme, in orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 (tel.

