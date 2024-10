Urgente necessità di un intervento globale per contenere il vaiolo delle scimmie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il vaiolo delle scimmie, noto come Mpox, sta destando preoccupazione tra scienziati e organizzazioni sanitarie, in particolare l’Organizzazione Mondiale della Sanità . Questo virus, che si ritiene possa evolversi pericolosamente, richiede un intervento tempestivo per evitare che la situazione diventi critica come quella provocata dalla pandemia di Covid-19. Gli esperti avvertono che il virus, inizialmente confinato in alcune regioni dell’Africa, potrebbe ostacolare gli sforzi di sanità pubblica a livello globale se non si agirà in fretta. Il rischio di diffusione del vaiolo delle scimmie Mpox ha dimostrato un potenziale mutativo preoccupante, portando a una crescente incidenza di infezioni nelle popolazioni. Gaeta.it - Urgente necessità di un intervento globale per contenere il vaiolo delle scimmie Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, noto come Mpox, sta destando preoccupazione tra scienziati e organizzazioni sanitarie, in particolare l’Organizzazione Mondiale della Sanità . Questo virus, che si ritiene possa evolversi pericolosamente, richiede untempestivo per evitare che la situazione diventi critica come quella provocata dalla pandemia di Covid-19. Gli esperti avvertono che il virus, inizialmente confinato in alcune regioni dell’Africa, potrebbe ostacolare gli sforzi di sanità pubblica a livellose non si agirà in fretta. Il rischio di diffusione delMpox ha dimostrato un potenziale mutativo preoccupante, portando a una crescente incidenza di infezioni nelle popolazioni.

