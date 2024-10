Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 09:10

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrara polemica dopo le critiche aspre del Consiglio d’Europa la polizia italiana il consiglio scrive che le forze dell’ordine fanno profilazione razziale soprattutto nei confronti diemigranti non indica critiche indebite che minano la salita dei giudici sui casi di immigrazione come esempi negativi nel confronto politico che promuove una cultura di esclusione invece che di inclusione Dei migranti critiche che minano Indipendenza della magistratura che va rispettata protetta è promossa tu hai consiglio secca la replica di Giorgia Meloni le forze dell’ordine italiane lavorano ogni giorno con applicazione per garantire la sicurezza dei cittadini senza distinzioni meritano rispetto non ingiurie esprime stupore anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...