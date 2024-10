Terminate le selezioni per il coro della Notte dei Serpenti 2025: Melozzi sceglie 100 voci femminili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Saranno 100 le voci femminili che comporranno il coro della Notte dei Serpenti 2025. Il maestro Enrico Melozzi ha concluso le selezioni scegliendo 100 donne tra ragazze, donne e bambine provenienti da tutta la regione. Le candidate selezionate, scelte tra oltre 450 richieste, stanno ricevendo in Ilpescara.it - Terminate le selezioni per il coro della Notte dei Serpenti 2025: Melozzi sceglie 100 voci femminili Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Saranno 100 leche comporranno ildei. Il maestro Enricoha concluso lendo 100 donne tra ragazze, donne e bambine provenienti da tutta la regione. Le candidate selezionate, scelte tra oltre 450 richieste, stanno ricevendo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NOTTE SERPENTI 2025 / CORO FEMMINILE DI 100 VOCI SCELTE TRA 450 CANDIDATE - Il maestro Enrico Melozzi ha concluso le selezioni per il Coro della Notte dei Serpenti 2025, che vedrà protagoniste 100 donne tra ragazze, donne e bambine provenienti da tutta la regione. Le candidat ... (certastampa.it)

Tutta Marino tifa Pablo, il giovane cantante dei Castelli Romani impegnato a X Factor 2024 - Forza Pablo! Il giovane cantante dei Castelli dal coro e la chitarra con Marino Aperta APS a X Factor 2024 Pablo Murphy-Carbonelli è approdato dopo le ... (castellinotizie.it)

Reading School Choir in concerto alla chiesa di San Leonardo dei Borghi - Tra queste attivita` che affiancano lo studio, la Reading School ha selezionato un coro di ragazzi che sara` presente in Toscana dal 21 al 25 ottobre per una tourne´e che fara` tappa anche a Lucca, ... (luccaindiretta.it)