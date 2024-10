Isaechia.it - Temptation Island 12, Mirco Rossi pubblica una foto con la tentatrice Alessia (e lancia una frecciatina a Giulia Duranti!)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mentre ieri sera andava in onda l‘ultima puntata di12,hato unacon laSagripanti e ne ha approfittato per mandare una stoccata a. L’ex fidanzato del reality condotto da Filippo Bisciglia ha messo a dura prova la relazione con l’ormai ex fidanzata. La coppia infatti, dopo 9 anni di fidanzamento, era arrivata ad un punto in cui entrambi nutrivano parecchi dubbi e la loro relazione non era più serena. All’interno del villaggiohanno provato a recuperare ciò che poteva rimanere del loro rapporto senza però alcun esito. Da una parte infatti la ragazza, durante l’ultimo falò di confronto, ha confermato di voler dare un’altra possibilità al loro amore. Dall’altra peròè sembrato deciso a chiudere definitivamente. Ieri poi la puntata che ha chiarito come stanno le cose tra i due.