Telefonata Meloni-Erdogan: diritti LGBT e Medio Oriente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Telefonata Meloni-Erdogan su Medio Oriente, diritti LGBT e rapporti commerciali. Erdogan elogia le politiche di Meloni sui diritti LGBT. Telefonata Meloni-Erdogan Telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due leader hanno discusso della drammatica situazione in Medio Oriente e dei diritti LGBT. Meloni ha evidenziato la necessità di

Medio Oriente - Meloni sente Erdogan - impegno per il cessate il fuoco. Valorizzato il ruolo cruciale di Unifil - Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. I due leader, viene spiegato da Palazzo Chigi, “si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando ... (Secoloditalia.it)

