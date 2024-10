Tarquinia, da gennaio a maggio 2025 la 19esima edizione di Pagine a Colori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tarquinia, 23 ottobre 2024 – Pagine a Colori cambia periodo e veste. La 19esima edizione del festival della letteratura illustrata si svolgerà da gennaio a maggio 2025, con un format differente per proporre un programma con nuove iniziative e sperimentare forme più ampie di partecipazione da parte del pubblico. La rassegna sarà promossa dal Comune di Tarquinia, attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione sarà affidata all’associazione Dandelion. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 –cambia periodo e veste. Ladel festival della letteratura illustrata si svolgerà da, con un format differente per proporre un programma con nuove iniziative e sperimentare forme più ampie di partecipazione da parte del pubblico. La rassegna sarà promossa dal Comune di, attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione sarà affidata all’associazione Dandelion.

