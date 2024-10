Iodonna.it - Tanti gli ospiti alla rassegna dedicata ai diritti umani da domani a Firenze Tra gli interventi anche la linguista Vera Gheno con cui abbiamo fatto due chiacchiere

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La giustizia economica come antidoto alle disuguaglianze: è questo il focus su cui si concentrerà l’Oxfam Festival, lapromossa dOng eaigiustizia, alle pari opportunità, che si svolge aa partire da24 ottobre fino a sabato 26 ottobre. Il Festival si apriràsera alle 19 con un evento intitolato “Note e parole per Gaza”, una serata di arte e testimonianze durante la quale attori e artisti saliranno sul palco per dare voce alle storie di coraggio e resilienza della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza.e diversi saranno i temi su cui politici, scrittori, giornalisti, studiosi, rappresendella società civile discuteranno e si confronteranno durante le tre giornate.