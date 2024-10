Metropolitanmagazine.it - Stanley Tucci dice di “Non esser riuscito a trovare un lavoro” dopo “Il diavolo veste Prada”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha raccontato del periodo in cui ha recitato in Il, il film del 2006 di David Frankel in cui ha recitato insieme a Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway. In una nuova intervista,ha rivelato di aver avuto difficoltà a ottenere un altroil film, nonostante il successo al botteghino. “Il, non riuscivo aun, e non capivo bene il perché, ma era semplicemente così“, ha dettoa Vanity Fair. “Così sono andato e ho fatto cose che non volevo necessariamente fare, ma le ho fatte“.ha osservato che nella sua carriera ha “sempre attraversato queste fluttuazioni, e a volte è solo il business. A volte sono motivi personali per cui non riesci a lavorare“. “Essendo stato malato sei anni fa, questo ha messo i bastoni tra le ruote per un po’, e poi lentamente ti riprendi“, ha continuato.