Liberoquotidiano.it - "Sono pericolosi e dannosi": clamoroso in Trentino, ecco il voto contro gli orsi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Basta andarci, in, per vedere la paura negli occhi della gente. In quelli di Lidia, per esempio. È una madre letteralmente terrorizzata. Quando parliamo con lei, le vengono le lacrime. Ha un figlio di sette anni, e non si fida più a fare le passeggiate nel bosco. Il bambino non lo fa nemmeno più uscire di casa se non è più che sicura. A volte non lo fa stare nemmeno in giardino, perché ha paura che un orso possa aggredirlo., questa è la situazione sul territorio, come si dice. Al di là dei dibattiti televisivi, e delle anche legittime preoccupazioni di tanti animalisti in buona fede. In effetti qui la paura è tanta, corre lungo i sentieri, si inerpica su per le montagne, si muove tra boschi e sottoboschi. Proprio come lui, l'orso. Tanto che per domenica prossima, in Val di Sole, è prevista una consultazione popolare già rinominata frettolosamente “anti-orso”.