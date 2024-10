Simone morto nell’alluvione, è dramma al funerale: il dolore del fratello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Funerali Simone Farinelli. Oggi, presso la sala del commiata della Certosa, sono stati celebrati i funerali del 20enne travolto dalla piena del rio Caurinziano a Botteghino di Zocca sabato sera durante l’alluvione che ha colpito Bologna. dolore e lacrime per i familiari del giovane. (Continua) Leggi anche: Jordan, il modello più bello del mondo, nasconde un segreto: ecco chi è suo padre Leggi anche: È morto Simone De Luigi in un terribile incidente d’auto La morte di Simone Farinelli Sabato sera la città di Bologna è stata colpita da un potente alluvione. Molti torrenti sono esondati, causando danni ingenti e addirittura un morto. La vittima è Simone Farinelli. Egli era su un’auto che è stata trascinata dalla corrente a Pianoro. Con lui c’era il fratello, che è riuscito a mettersi in salvo. Tvzap.it - Simone morto nell’alluvione, è dramma al funerale: il dolore del fratello Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FuneraliFarinelli. Oggi, presso la sala del commiata della Certosa, sono stati celebrati i funerali del 20enne travolto dalla piena del rio Caurinziano a Botteghino di Zocca sabato sera durante l’alluvione che ha colpito Bologna.e lacrime per i familiari del giovane. (Continua) Leggi anche: Jordan, il modello più bello del mondo, nasconde un segreto: ecco chi è suo padre Leggi anche: ÈDe Luigi in un terribile incidente d’auto La morte diFarinelli Sabato sera la città di Bologna è stata colpita da un potente alluvione. Molti torrenti sono esondati, causando danni ingenti e addirittura un. La vittima èFarinelli. Egli era su un’auto che è stata trascinata dalla corrente a Pianoro. Con lui c’era il, che è riuscito a mettersi in salvo.

