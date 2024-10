Se questi sono magistrati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Intercettateci tutti!». Vabbè, proprio tutti no. In certi casi, la macchinosa pratica diventa superflua. Come si potrebbe, per esempio, dubitare della congenita rettitudine dei campionissimi dell’antimafia? La polemica esortazione è il grido di battaglia dei Cinque stelle. I probi si sollevano contro la legge che vuole limitare gli ascolti. Ma lo stentoreo invito va rimodulato se al cellulare confabula Roberto Scarpinato, già paladino della lotta alle cosche e adesso sommo fustigatore a Palazzo Madama per conto del Movimento. «Il governo così favorisce la criminalità!» assalta il senatore. Bisogna ascoltare, ascoltare, ascoltare. Poi, però, capita l’imprevisto. L’ex procuratore generale di Palermo siede nella Commissione parlamentare antimafia, a cui dà lustro e sostanza. Panorama.it - Se questi sono magistrati Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Intercettateci tutti!». Vabbè, proprio tutti no. In certi casi, la macchinosa pratica diventa superflua. Come si potrebbe, per esempio, dubitare della congenita rettitudine dei campionissimi dell’antimafia? La polemica esortazione è il grido di battaglia dei Cinque stelle. I probi si sollevano contro la legge che vuole limitare gli ascolti. Ma lo stentoreo invito va rimodulato se al cellulare confabula Roberto Scarpinato, già paladino della lotta alle cosche e adesso sommo fustigatore a Palazzo Madama per conto del Movimento. «Il governo così favorisce la criminalità!» assalta il senatore. Bisogna ascoltare, ascoltare, ascoltare. Poi, però, capita l’imprevisto. L’ex procuratore generale di Palermo siede nella Commissione parlamentare antimafia, a cui dà lustro e sostanza.

