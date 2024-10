Scherma, a Roma il raduno degli Azzurri della sciabola. Ospiti gli Under 14 col titolo italiano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – È cominciato sulle pedane del Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti”, a Roma, il primo allenamento collegiale della stagione 2024/2025 per la sciabola azzurra, arricchito dalla presenza dei vincitori dei titoli italiani Under 14 di specialità che vivono l’esperienza di “Un Giorno da Campione”. Un ritiro speciale quello iniziato ieri all’Acqua Acetosa, agli ordini del Commissario tecnico Nicola Zanotti e del suo staff: ad inaugurare il nuovo quadriennio olimpico di sciabolatori e sciabolatrici della Nazionale, infatti, ci sono gli otto neo “piccoli campioni” della 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving svoltosi lo scorso maggio a Riccione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – È cominciato sulle pedane del Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti”, a, il primo allenamento collegialestagione 2024/2025 per laazzurra, arricchito dalla presenza dei vincitori dei titoli italiani14 di specialità che vivono l’esperienza di “Un Giorno da Campione”. Un ritiro speciale quello iniziato ieri all’Acqua Acetosa, agli ordini del Commissario tecnico Nicola Zanotti e del suo staff: ad inaugurare il nuovo quadriennio olimpico ditori etriciNazionale, infatti, ci sono gli otto neo “piccoli campioni”60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving svoltosi lo scorso maggio a Riccione.

