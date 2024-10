Ruba la cassa di un negozio per animali e la lascia al ristorante. Firenze, ladri in azione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze 23 ottobre 2024 – L’osteria “Manì” di Firenze non è stata l’unica attività commerciale che il ladro ha visitato la notte tra lunedì e martedì in via Foggini, nel quartiere di Legnaia. Anche il negozio per animali “L’Isola dei Tesori”, dall’altra parte dei binari della tramvia all’altezza della fermata Federiga è stato bersagliato nella stessa nottata. Anche in questo caso il malvivente ha compiuto un’effrazione, si è introdotto illecitamente e si è appropriato della cassa. E si supporrebbe possa essere stato la stessa persona a compiere le due effrazioni: infatti ieri è stata ritrovata all’interno del ristorante saccheggiato la cassa ancora chiusa dell’Isola dei Tesori, che i titolari hanno prontamente consegnato alla polizia affinché venisse restituita al vicino. Lanazione.it - Ruba la cassa di un negozio per animali e la lascia al ristorante. Firenze, ladri in azione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)23 ottobre 2024 – L’osteria “Manì” dinon è stata l’unica attività commerciale che il ladro ha visitato la notte tra lunedì e martedì in via Foggini, nel quartiere di Legnaia. Anche ilper“L’Isola dei Tesori”, dall’altra parte dei binari della tramvia all’altezza della fermata Federiga è stato bersagliato nella stessa nottata. Anche in questo caso il malvivente ha compiuto un’effr, si è introdotto illecitamente e si è appropriato della. E si supporrebbe possa essere stato la stessa persona a compiere le due effrazioni: infatti ieri è stata ritrovata all’interno delsaccheggiato laancora chiusa dell’Isola dei Tesori, che i titolari hanno prontamente consegnato alla polizia affinché venisse restituita al vicino.

