Ilrestodelcarlino.it - Riposo forzato per la Nuova Virtus Cesena

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le atlete dellaimpegnate nel campionato di serie B di basket femminile hanno trascorso l’ultimo fine settimana sul divano, a causa di un problema che si è verificato per via del maltempo nella palestra dell’Happy Basket Rimini che avrebbe dovuto ospitare il match valido per la terza giornata. Coach Luca Chiadini, dunque per ora si resta al bilancio di una vittoria e una sconfitta. "Entrambe le gare fin qui disputate non sono indicative della nostro valore: contro Forlì abbiamo affrontato una squadra decisamente meno competitiva di noi, mentre in casa contro Cavezzo ce la siamo vista probabilmente col gruppo più forte del campionato. Aggiungo che per l’occasione eravamo ancora impantanati nella fase emergenziale legata agli infortuni con, tra le altre, Bianconi, Gori e Battistini indisponibili". E ora? "Ora contiamo di aver voltato pagina.