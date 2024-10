Retegui: un altro gol per sfidare Vlahovic nelle quote per il capocannoniere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mateo Retegui colpisce ancora: l`ottavo gol in campionato, domenica contro il Venezia, lancia il centravanti dell`Atalanta da solo in vetta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mateocolpisce ancora: l`ottavo gol in campionato, domenica contro il Venezia, lancia il centravanti dell`Atalanta da solo in vetta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Retegui: un altro gol per sfidare Vlahovic nelle quote per il capocannoniere - Mateo Retegui colpisce ancora: l`ottavo gol in campionato, domenica contro il Venezia, lancia il centravanti dell`Atalanta da solo in vetta alla classifica marcatori. (calciomercato.com)

Champions League 2024-2025: Atalanta-Celtic, le probabili formazioni - Dopo aver sconfitto in trasferta lo Shakhtar Donetsk con un perentorio 0-3, l'Atalanta ritrova l'atmosfera della Champions League e affronterà il Celtic di Brendan Rodgers. Calcio d'inizio al Gewiss S ... (msn.com)

Pronostico Atalanta-Celtic, chi sarà il primo marcatore? Il parere dei bookies - Questa sera, alle 18.45, l`Atalanta ospiterà gli scozzesi del Celtic. La gara sarà valida per la terza giornata della nuova Champions League. In attesa del fischio. (calciomercato.com)