Protagonista di Temptation Island verso il Grande Fratello: “Provino fatto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Così com’è successo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, un’altra Protagonista di Temptation Island probabilmente varcherà la porta rossa del Grande Fratello. Dopo il mancato ingresso di Lino Giuliano, pare che la redazione del reality di Canale 5 abbia fatto un Provino ad un volto dell’ultima edizione del programma mariano sulle corna. Una delle fidanzate di Temptation potrebbe presto diventare una gieffina. Protagonista di Temptation Island 2024 al Grande Fratello? “Ha già fatto il Provino”. Ieri sera subito dopo l’ultima puntata di Temptation Island, Deianira Marzano ha rivelato che Federica Petagna dovrebbe entrare al Grande Fratello: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il Grande Fratello. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa. Ps Federica racconti troppe cose in giro? E io poi le vengo a sapere“. Biccy.it - Protagonista di Temptation Island verso il Grande Fratello: “Provino fatto” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Così com’è successo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, un’altradiprobabilmente varcherà la porta rossa del. Dopo il mancato ingresso di Lino Giuliano, pare che la redazione del reality di Canale 5 abbiaunad un volto dell’ultima edizione del programma mariano sulle corna. Una delle fidanzate dipotrebbe presto diventare una gieffina.di2024 al? “Ha giàil”. Ieri sera subito dopo l’ultima puntata di, Deianira Marzano ha rivelato che Federica Petagna dovrebbe entrare al: “Federica dilunedì hail colloquio per il. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa. Ps Federica racconti troppe cose in giro? E io poi le vengo a sapere“.

