Perché il Genoa può accelerare per Balotelli: il punto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è un gran momento per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato ritrovandosi in piena zona Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è un gran momento per ildi Alberto Gilardino, che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato ritrovandosi in piena zona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli-Genoa, possibile accelerata: il punto - Non è un gran momento per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato ritrovandosi in piena zona retrocessione dopo le. (calciomercato.com)

Genoa, nuovo infortunio per Messias - Non c'è pace in casa Genoa, squadra che sta perdendo tanti calciatori per ... ora l'ennesimo infortunio di Messias può rappresentare un'accelerata per il ritorno in Serie A di SuperMario. La giornata ... (adnkronos.com)

Genoa, Messias infortunato apre a Balotelli? I dettagli - RASSEGNA STAMPA - Prima l'Europa League e poi la Lazio tornerà in campionato dove all'Olimpico arriva il Genoa di Gilardino reduce dal pareggio ... L'esito degli stessi potrebbe quindi spingere il ... (lalaziosiamonoi.it)