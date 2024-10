Secoloditalia.it - Nordio: “La mail del magistrato mi addolora, non escludo i presupposti per un’ispezione”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “In effetti la lettera inviata sulla edesta non poco stupore e come exanche un certo dolore. Affermare che il presidente del Consiglio, proprio perché non ha inchieste giudiziarie in corso a suo carico, è un pericolo maggiore di quello di Berlusconi e ‘dobbiamo porvi rimedio’, è una frase di una gravità da prendere in considerazione”. Il ministro Carlo, durante il question time alla Camera, torna sul caso delladi Marco Patarnello, sostituto procuratore della Cassazione riportato dal Tempo, che tradisce una verve antigovernativa di alcune toghe militanti. Il Guardasigilli non esclude idi un’azione ispettiva. “La vicenda è al vaglio – spiega – per la verifica deiper l’esercizio dei poteri ispettivi che la legge riserva al ministro della Giustizia”.