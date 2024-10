Lanazione.it - Montemurlo, che vittoria. E Valbisenzio al vertice

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Weekend da incorniciare per le nostre squadre impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. LaBasket si impone 70-60 in casa del Cmb Carrara, al termine di una partita durissima, ma giocata splendidamente dai leoni biancorossi. Avvio sornione per i montemurlesi, confusionari in attacco e poco aggressivi in difesa. Carrara chiude avanti 20-13 il primo quarto. Nel secondo quarto i Lions alzano i ritmi difensivi e provano a rientrare, ma permane la costante difficoltà a rimbalzo che lascia ai locali tanti secondi tiri e giri in lunetta. Al riposo lungoè sotto di 5 lunghezze (31-26). Al rientro in campo dagli spogliatoi i biancorossi partono a razzo e finalmente spadroneggiano sotto canestro, alzando anche il muro in fase difensiva e raggiungendo il massimo vantaggio sul 38-55, prima di chiudere il terzo quarto avanti di 10 punti (45-55).