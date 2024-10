Sport.quotidiano.net - Le pagelle del Bologna. Skorupski evita una disfatta. Orsolini e Dallinga, così non va

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)6,5. Nel primo ribatte con ottimi riflessi le conclusioni di Duran (21’), McGinn (23’) e Rogers (46’). Al 55’ però è troppo passivo sulla punizione velenosa di McGinn che vale l’1-0 per i Villans. Incolpevole sul bis di Duran. POSCH 5,5. Dalla sua parte troppe incursioni, anche perchélo aiuta il giusto. Al 49’ Lykogiannis gli scodella un pallone invitante ma solo soletto non trova la porta. BEUKEMA 7. Capitano coraggioso, dirige il traffico e puntella provvidenzialmente il muro contro cui per quaasi un’ora va a sbattere l’Aston Villa. E all’85’ di testa centra un legno. LUCUMÌ 5,5. Sembra che abbia un radar che lo porta ad intercettare tutti i pericoli che l’Aston Villa porta nell’area rossoblù. Monumentale fino al 64’, quando Duran gli ruba l’attimo e lo beffa segnando il 2-0. LYKOGIANNIS 6.