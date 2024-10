Anteprima24.it - Le altre di C, non è più vacante la panchina della Cavese: il Latina ancora senza allenatore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ufficiale l’approdo di Enzo Maiuri sulla. Per l’ex tecnico del Sorrento si tratta di un ritorno sulladei Metelliani, squadra che attualmente è al quattordicesimo posto con 10 punti nel girone C di Serie C. Questo il comunicato ufficialesocietà: “La1919 comunica di aver affidato la guida tecnicaprima squadra al Sig. Vincenzo Maiuri. Per lui è un ritorno in biancoblù dopo la parentesi nella stagione 2020/21. Una lunga carriera ininiziata nel 2005, che lo ho portato nelle ultime due stagioni con il Sorrento, prima alla vittoria del campionato di Serie D, poi ad una salvezza tranquilla nel girone Cscorsa Lega Pro. Ad integrare lo staff tecnico già presente, arrivano il viceFelice Scotto ed il collaboratore tecnico Salvatore D’Alterio”.