La StraCastelnuovo Voliani e Del Vecchio al top

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Margheritae Antonio Delsono stati i vincitori assoluti della XIX edizione della, svoltasi sotto la pioggia battente e con il fondo scivoloso. La gara a circuito cittadino, ideata e organizzata dal Gp. Parco Alpi Apuane, era valida come prova del criterium toscano e ha visto al via oltre 150 atleti che si sono divisi nelle due partenze. Prima si è svolta la gara dei 5 km riservata alle categorie femminili e alle categorie veterani uomini. E’ seguita poi la gara Assoluti riservata agli uomini. La prima sorpresa è arrivata nella gara femminile dove la forte atleta junior Margherita, già azzurra dei 5mila metri, portacolori dell’Atletica Unicusano Livorno si è imposta in 18’03“, precedendo la favorita della vigilia Federica Baldini del Cus Pro Patria Milano di 53“, vincitrice di ben cinque edizioni.