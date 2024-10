Dilei.it - Kate Middleton sospende gli impegni. Non la rivedremo per settimane

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)di nuovo glie non laalmeno per qualche settimana. La Principessa del Galles si è presa una pausa e a quanto si apprende dal Palazzo laa metà novembre per il Remembrance Day., perchéglipubbliciè tornata al lavoro da ottobre, dopo aver annunciato la fine della chemioterapia preventiva. La Principessa si sta occupando dell’organizzazione del concerto di Natale, ha partecipato a qualche riunione al castello di Windsor e ha accompagnato a sorpresa William ad un evento diurno. Ma, anche se è tornata aglidi Corte da neanche un mese,si è presa già una pausa. Secondo quanto riferito da fonti a lei vicine, la Principessa del Galles non avrà altriin agenda per qualche settimana, non a causa del cancro, ma per occuparsi dei bambini, George, Charlotte e Louis.