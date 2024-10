Inter-news.it - Inzaghi: «Young Boys-Inter, non esistono partite semplici! Rotazione ridotta»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)prima di, gara valida per la terza giornata del nuovo format della UEFA Champions League, in un’vista su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa partita. PRIMA DEL MATCH – Simoneprima diha parlato così su Prime Video: «in Champions League non, è una squadra fisica. Dovremmo prestare attenzione, sapendo che altre squadre italiane sono state qui e hanno faticato tutte. Stasera abbiamo cambiato qualcosa com’è giusto che fosse, con tutte leche abbiamo avuto. Giocando ogni due giorni e mezzo tutti quanti si devono sentire titolari e dentro il progetto. Mie sensazioni? Buone, veniamo da quattro vittorie consecutive. Stasera ci sarà qualche, c’è un campo in sintetico che può essere un’insidia. Dobbiamo essere pronti a fare una partita da vera».